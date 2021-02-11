Лукашенко о НАТО в Европе: “Что дальше? Третья мировая”. Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством и рассказал о том, что «нас 20 лет ставили на колени». А еще Лукашенко сказал:

- Все самые негативные прогнозы в третьем десятидетии 21 века к сожалению сбываются. Ученые футурологи называют это новой нормальностью. Но лично для меня в этом нет ничего нормального и разумного. Посмотрите: прекращено действие договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Крайне туманны перспективы договора по открытому небу. Перспективны СНВ-3 абсолютно туманны. Под прикрытием принципа ротации фактически на постоянной основе на сопредельной с нами территории наращивается группировка войск НАТО. В результате уровень иностранного военного присутсвия в регионе сегодня вообще не контролируется. Постоянные тренировки войск США и НАТО сокращают срок их готовности в боевому применению. Приостановлен вывод войск США из Европы – новый президент пришел, отменил десятки указов старого президента, в том числе и этот. Это демократы пришли к власти. Одновременно в открытую, не стесняясь, обсуждаются планы отражения мифической угрозы с Востока. Для сведения вам – мы на Востоке первые, за нами – Россия. Беларусь рассматривается как ее неотъемлимая часть. Запад давно забыл свои обещания, что инфрастуктура альянаса не будет расширяться на восточном направлении. Я был свидетелем и участником этих обещаний. Что дальше? Новая гонка вооружения? Однозначно. Третья мировая война? Кому-то это выгодно.

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