Лукашенко – об отношениях с РФ: Пока мы стоим рядом плечо к плечу - никто нас на колени не поставит и не наклонит

Лукашенко уверен, что Беларусь будет оставаться для России абсолютным приоритетом. Фото: скриншот видео

В своей речи на Всебелорусском народном собрании Лукашенко заявил, что действующая позиция России в отношении Беларуси - не помощь власти, а поддержка братского государства, белорусского народа.

- Помните, когда-то говорил, очень либералы возбудились по поводу моего заявления, что придет время, и нам с президентом России придется стоять спиной к спине и отстреливаться. Что, не так? Так. А что еще будет! И пока мы стоим рядом плечо к плечу - никто нас на колени не поставит и не наклонит. Но тем не менее говорят, что Россия помогает Беларуси, Лукашенко – дает деньги и так далее. Это так. Но помогая белорусам, она помогает сама себе. Ведь Беларусь – это финишное производство для многих отраслей российской экономики. Кооперация дает работу миллионам россиян, да и средства для жизни их семьям. Да и кредиты от России – это далеко не благотворительность. Вы знаете, сколько мы платим в Росси в год за те кредиты, которые мы получаем? Миллиарды долларов. По крайней мере, год тому назад было так.

По словам Лукашенко, Россия хранит деньги и в других странах, в том числе в США.

- Но получает на порядок меньше по процентам от этих денег, которые там хранит. Поэтому да, Россия нам помогает, огромное ей за это спасибо, но это не благотворительность. Да и возвращаем мы эти кредиты в срок, нам никто их не списывает. Пока мы с Россией – и она не одинока. Исхожу из того, что Беларусь для России будет оставаться абсолютным приоритетом. Уверен, что и с ее стороны будет честное понимание наших стремлений к сотрудничеству с другими странами.