Делегаты Всебелорусского народного собрания в зале. Посмотрите, сколько из них в масках

Посмотрите, сколько делегатов и гостей ВНС в масках. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

По кадрам из зала Дворца республики, где 11 февраля началось VI Всебелорусское народное собрание, можно сделать вывод, какой примерно процент делегатов - в масках. Напомним, в Минск съехалось около 2700 делегатов со всей Беларуси. Видно, что далеко не все используют рекомендованное медиками средство защиты от распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщалось ранее, ВНС проходит на протяжении двух дней - 11-12 февраля. В оба дня выступит Александр Лукашенко, а также делегаты. ВНС показывают в прямом эфире госТВ.

В зале - 2700 делегатов. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Посмотрите, сколько делегатов и гостей ВНС в масках. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

КП ведет трансляцию: Всебелорусское народное собрание и другие события дня, последние новости на 11 февраля 2021 года: что происходит в Беларуси

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Медики настоятельно рекомендуют масочный режим в закрытых помещениях при большом скоплении людей. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"