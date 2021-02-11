Лукашенко “Беларусь – последнее суверенное государство в Европе. И по этой причине мы страдаем”. Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством и рассказал о том, что «нас 20 лет ставили на колени» и об угрозе НАТО.

Также Лукашенко сказал:

- В этих условиях подтверждаем неизменную роль Беларуси как донора стабильности, несмотря ни на что Европа остается нашим общим домом. Никуда от этого не денешься – мы центр Европы. Мы готовы активно участвовать в миротворческих стратегических инициативах. Мы, как и прежде, готовы принять площадку для переговоров по любым вопросам глобальной и региональной безопасности, включая тематику контроля над вооружениями. Сама же Беларусь не случайно оказалась в фокусе внимания основных международных игроков. По сути наша страна сегодня – это, если хотите, последнее действительно суверенное государство в Европе. Ну, может быть, и по этой причине страдаем. В этом основной вопрос, вокруг этого идет борьба за вовлечение Беларуси в орбиту своего влияния. И не верьте тем, кто говорит, что белорусский вопрос не является предметом геополитики. Беларусь - послушайте меня – это господствующая высота на поле боя в центре Европы. Помните из фильмов: идет бой, и все бьются за эту господствующую высоту, потому что захваив ее, у тебя под контролем будет все вокруг. В такой сиуации сегодня оказалась Беларусь, и за эту высоту идет жесточайшее сражение – так было всегда в нашей вековой истории.