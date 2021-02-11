Лукашенко: «Китай открыл для нас дверь, и мы туда вошли»

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Александр Лукашенко 11 февраля во Дворце Республики выступает с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что помимо России, важным партнером для Беларуси является и Китай.

- Несмотря на расстояние – это наши ближайшие соседи. Когда лет пять-шесть назад Евросоюз и США атаковали нас санкциями, то Китай поддержал. Он открыл дверь для нас, и мы туда вошли. И что сейчас нам нужно делать? Мы должны закрыть Китаю дорогу в Европу? Нет, мы не пойдем на этом, - подчеркнул Лукашенко.

Он рассказал, что Китай оказывает Беларуси помощь в строительстве жилья за их счет, в социальной инфраструктуре. И добавил, что необходимо осваивать китайский рынок.

Лукашенко высказался и о том, что в интересах Беларуси – создание полноценного экономического союза ЕАЭС.

- Вы уже знаете, что в 2021 году Беларусь является председателем в ЕАЭС. Мы продолжаем выступать за поиск новых региональных форматов интеграции интеграций, углубление взаимодействия с ключевыми национальными экономики Евразии. Да, вынужден отметить, что с уходом Украины из ЕАЭС были потери, - отметил Лукашенко.

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