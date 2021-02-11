Лукашенко: «У нас одна из лучших армий в регионе. Это признают наши соперники»

Фото: скрин-шот видеотрансляции

- У нас одна из лучших армий в регионе. Это признают наши соперники. Но этот статус надо поддерживать. Боевой подготовкой, своевременным обновлением вооружения, военной техники, модернизацией военной техники. Безусловно продолжится военное и военно-техническое сотрудничество с Российской Федерацией и другими странами ОДКБ. Укреплять обороноспособность страны нас вынуждает накал военно-политической обстановки в восточно-европейском регионе. Конкретно - у наших границ. Я не открою большой тайны: в Польше, в странах Балтии на постоянной основе находятся многонациональные силы НАТО. В Польше американцы строят свои военные базы, завозят туда самое современное ударное вооружение, размещают свои войска. Что нас больше всего настораживает - в прошлом году стянули к нашим границам передовое командование Пятого корпуса сухопутных войск. Две недели назад в польской армии проводили зимние штабные учения. Гвалту этого было - уйма, и не только бв Польше. Они моделировали на компьютерах будущую войну НАТО с региональной группировкой войск России и Беларуси.