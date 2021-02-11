Лукашенко о контрактной армии: «И вообще - что вы за мужики? За кого девчонки наши замуж пойдут? «

Подготовка к форуму шла несколько месяцев Фото: Павел МАРТИНЧИК

- У тех, кто сегодня считает, что служить по призыву не надо, армия должна быть контрактной, я хочу спросить: а если, не дай Бог, мы подвергнемся внешней агрессии, вы – пойдете? Защищать родину, вы, которые считаете, что не надо служить в армии. Даже не сомневайтесь: вы не просто пойдете - вы побежите туда. А как, если вы не держали в руках оружие и не знаете элементарной тактики боя? И вообще - что вы за мужики? За кого девчонки наши замуж пойдут? - задался вопросом Лукашенко.

- Вот поэтому у нас армия и имеет смешанный тип комплектования - и по контракту, и по призыву, чтобы резерв был подготовлен, Чтобы мужчины умели защитить родину, свою семью, любимую и нашу землю. Поэтому развитию территориальной обороны как формы всенародной защиты Отечества, а также повышению эффективности стратегического сдерживания будет уделено самое серьезное внимание, - обобщил он.