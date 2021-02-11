Лукашенко: Мы спросили у людей: 71,5% высказались прежде всего за интеграцию с Россией

Александр Лукашенко выступил 11 февраля на Всебелорусском народном собрании, где собрались около 2700 человек со всей страны. Много внимания в своей речи Лукашенко уделил России.

- Сегодня раскачивают и Россию. Попытки организовать там массовые протесты, а потом, возможно, синхронизировать их с белорусскими митингами подтверждают нацеленность внешних сил в том числе и на срыв интеграционных проектов. Только сплотившись, мы сохраним устойчивость наших стран.

Высказался Лукашенко и о том, что некоторые аналитики считают углубление экономического взаимодействия с Россией угрозой потери суверенитета.

- А слово интеграция у них означает чуть ли не поглощение Беларуси. Давайте раз и навсегда расставим точки над i. Наиболее продвинутая интеграция – в союзе Беларуси и России. Вспомните референдум в 90-х годах, как вы ответили на этот вопрос? Быть интеграции с Россией. И, забегая вперед, я не знаю, публиковали или нет последнее масштабное социологическое исследование. Мы спросили у людей, как они относятся к интеграции с Россией, Евросоюзом и прочими. Боюсь ошибиться на полпроцента, на процент – 71,5% высказались прежде всего за интеграцию с Россией. И около 30% от 100 – с ЕС. Мы опубликуем эти интереснейшие данные, и вы на них посмотрите.