Лукашенко пригрозил министру образования отправить того работать в школу. Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством и рассказал о том, что «нас 20 лет ставили на колени» и об угрозе НАТО.

Говоря о зарплатах учителей Лукашенко сказал:

- Мне поступило замечание одного чселовека, он бывший учитель, сейчас на пенсии. Дословно: “А хто ж будет поддерживать нашага президента? Вот я за него голосовал, какие учителя будут его поддерживать, если он у них забрал деньги деньги за класное руководство, за проверку тетрадей и так далее?”. Я начал думать – где же мы могли так глупо и неосознано поступить? Ведь у меня вообще такой политики не было. Я не могу таким образом поступить, потом что знаю труд учителя. А помните, как мы по предложению Минобрзования и старого правительства Румаса модернизировали зарплату в образовании? Я вчера ночью это вспомнил. И тогда мне один профессор задал этот вопррос о зарплате. С мной рядом сидел министр обрбозования. Я говорю: “Слушай, как это так? Как мы уменьшили эту зарплату? Мы же сделали из 12 показателей – три-четыре показателя. И еще рубль добавим, чтобы учителя не сказали, что мы у них забрали зарплату”. Так может в этом, Роман Александрович, вопрос? – Лукашенко обратился к премьер-министру Роману Головченко, который сидит в президиуме. – Посмотрите на этот вопрос и разберитесь с министерством образования. Если они поступили не так, как обещали – и министру, и всему министерству образования не место в этих должностях. Все должны пойтив школу за эту зарплату, если это так.

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