Количество зараженных коронавирусом в Беларуси на 11 февраля 2021 года: почти 10% тестов дали положительный результат

Многие дипломаты пришли на ВНС в масках, чтобы обезопасить себя от ковида. Фото: скриншот видео "Беларусь 1"

Свежую статистику по распространению коронавируса в Беларуси обнародовало 11 февраля Министерство здравоохранения Беларуси. Выявляемость новых случаев COVID-19 примерно на том же уровне: за минувшие сутки зарегистрированы 1 тыс. 692 пациента с «короной». Почти 10% тестов дали положительный результат.

Из больниц при этом выписали за сутки 1 тыс. 990 пациентов. Таким образом, всего, с начала пандемии, в Беларуси были зарегистрированы уже 263 тыс. 551 человек с положительным тестом на ковид, из них выздоровели 252 тыс. 068 пациентов.

Статистика по официально признанным смертям тоже держится на стабильном уровне. За сутки снова умерли 9 пациентов, у которых был выявлен коронавирус. Общее количество унесенных ковидом жизней составило 1 тыс. 820.

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