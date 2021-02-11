Лукашенко на ВНС: «Будем сидеть в этом зале до тех пор, пока люди не поймут, чего мы от них хотим». Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством и рассказал о том, что «нас 20 лет ставили на колени» и об угрозе НАТО.

Говоря о социальной поддержке, Лукашенко сказал:

- Государство не должно всех нести на плечах, как бы это не выглядело непопулярно. Государство должно нести только тех, кто не ходит, образно говоря. Кто попал в трудную ситуацию. Остальные должны шевелиться сами, зарабатывать на себя и на свою семью. Но минимум мы должны помочь им это сделать. И в следующей пятилетке мы эту проблему должны решить – со мной, или без меня. В противном случае никакой стабильности в умах людей не будет.

Говоря о пенсионных отчислениях Лукашенко сказал:

- Я понимаю, что вы, может быть, и устали от того, что я говорю, но реагирую на то, что вы мне подкинули снизу. Поэтому потерпите, я вас предупредил в самом начале. Мы должны сделать так, чтобы нас услышали отсюда все. И будем сидеть в этом зале до тех пор, пока мы не выскажемся, и люди не поймут, чего мы хотим от людей. Чтобы они понимали – что нам можно предъявить. Мы же собрались здесь поработать. Поэтому, потерпите, пожалуйста.

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