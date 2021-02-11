Лукашенко: Нам жизненное необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи, Шагалы, Пташуки

Всебелорусское народное собрание. Фото: скриншот прямой трансляции

Лукашенко в своем докладе говорит о том, что культурный код белорусов формировали «лидеры мнений» прошлого.

– Нам жизненное необходимы современные Коласы, Купалы, Короткевичи, Шагалы, Пташуки. Кумиры и светочи. Государство ждет и готово всячески поддержать такие таланты. Чтобы новые поколения белорусов помнили и знали свои духовные и культурные истоки, - говорит Лукашенко.

Вместе с этим «жемчужиной» народной памяти Лукашенко считает подвиг белорусов. Прямо он об этом не говорит, но явно подразумевает подвиг в Великую Отечественную войну. Лукашенко предупреждает, что если белорусы не будут об этом помнить, то память «присвоят» россияне или кто-то другой.

– Нам ни в коем случае нельзя потерять вот этот дар, который нам принесли старшие поколения. Это наша гордость, когда мы можем прямо встать: «Эй вы вспомните, что вы творили здесь? Мы это помним!» И крыть им будет нечем, - заключает Лукашенко.

В зале звучат аплодисменты.

Доклад продолжается уже больше двух часов. Лукашенко предложил сделать перерыв, если делегатам он нужен, но после неясного возгласа зала доклад продолжился без перерыва.