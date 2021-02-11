Лукашенко: «Зачем вы курите, пьете и гробите свое здоровье»

Фото: скриншот с трансляции

Александр Лукашенко 11 февраля выступает с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Он анонсировал проект по «Здоровая нации» .

- Будет реализован проект «Здоровая нация» – мобильная медицина, шаговая доступность, день здоровья, заботливая поликлиника, высокотехнологичная медицина в регионах. Мы хотим людям в районах приблизить качественную медицину. К примеру, в Молодечно человек мог получить консультацию профессора из Минска, где самые сильные врачи, - отметил Лукашенко.

По его мнению, белорусы не ценят свое здоровье.

- Мы так много и часто болеем, но не так как другие. Мы не ценим свое здоровье. Думаем, бесплатно нас вылечат. Да, вылечат. Но некоторые решают, что будут беспробудно пить и наркотики нюхать. Да, алкаши, простите, что я так говорю, меньше болеют коронавирусом, но это же не значит, что нужно пол ведра выпить, я же про рюмочку говорил. Сказал это в шутку, чтобы вы не уснули тут. Но в этом что-то есть, - заявил Лукашенко.

После этого в зале Дворца Республики раздались продолжительные аплодисменты и был слышен смех.

- Господи, народ увидит эти аплодисменты и подумает, что в зале Дворца Республики алкаши собрались (смеется – Ред.). Я, например, пью только в двух случаях, но это разговор скорее для интервью, - отметил Лукашенко.

Он рассказал и о том, что недавно открылся новый президентский сайт.

- Обращений столько было, что сайт обвалился в первые сутки. Вы старайтесь не сразу туда обращаться. На сайте я буду показывать себя как президента, но не раздетым и пьяным (смеется – Ред.), - заявил Лукашенко.

Лукашенко рассказал о части проекта «Отдых для здоровья» и призвал белорусов более внимательно относиться к собственному здоровью.

Просто не понимаю, мы наркотики употребляем, пьем, курим – полный идиотизм. Зачем свое здоровье гробить? Вот если не пьешь, то ешь сладкое. А именно сладости провоцируют сахарный диабет. Я понимаю, такой же. Но даже если вы вдруг закурили, но выйдите вечером на улицу, там настоящая зима, сходите на лыже-роллерную трассу – таких в мире нет. Вот я иногда еду через трассу и думаю: «Боже, белорусы мой, минчане, какие же вы ленивые!» Подумайте о здоровье, - подчеркнул Лукашенко.

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