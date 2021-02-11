Лукашенко: «Это тунеядцы ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество». Кадр телеканала "Беларусь 1".

11 февраля в Минске началось двухдневное Всебелорусское народное собрание (ВНС). На него съехались 2700 человек со всей страны – в основном это чиновники, номенклатура, представители партий и общественных объединений, госпредприятий. Официально заявляется, что собрание «станет местом обсуждения основополагающих положений программы социального и экономического развития страны на ближайшую пятилетку». Но, судя по программе, ВНС состоит из выступления Лукашенко, потом - некоторых делегатов и финального принятия итоговой резолюции.

В начале своего двухчасового выступления Александр Лукашенко сравнил делегатов ВНС с парубками, назвал основы, которые позволяют Беларуси оставаться независимым государством и рассказал о том, что «нас 20 лет ставили на колени» и об угрозе НАТО.

Говоря о налогах, Лукашенко сказал:

- Разберитесь с тунеядцами, которые годами нигде не работают, но при этом имеют дорогие дома и автомобили, а платят за услуги стране по социальным тарифам. При этом имеют наглость еще и возмущаться, формируя 35-40% участников незаконных акций. Как мне недавно доложил мэр Минска – там это направление цветет и пахнет, у них аж 68 тысяч тунеядцев. Когда я жестко потребовал от губернаторов жестко всех вычленить и поставить на контроль, в Минске мы насчитали аж 68 тысяч. И на некоторых посмотрели, как они живут. Вам и не снилось. И они все ходили, молотили омоновцев, милицию, ломали, крошили, будоражили общество. Они были в авангарде. Не в отместку: надо всех заставить работать. Платить налоги надо для того чтобы мы могли их лечить. Они же когда в больницу приходят или в школу - мы же не смотрим: это протестуны или нет. Беглые или не беглые. Бомж – не бомж. Тунеядец или нет. Приходит человек – мы лечим. Мы их лечим за деньги других людей. Их надо заставить работать, как хотите меня понимайте.

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