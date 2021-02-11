Лукашенко рассказал, будет ли в Беларуси отменен целевой набор и гарантированное первое рабочее место.

Фото: скрин-шот трансляции

- Ставя цели образования на ближайшие пять лет, сразу скажу: мы не будем отказываться от принципиальных подходов к системе образования – государственной поддержки, целевого набора, бесплатности, справедливости и равного доступа к качественному образованию. Гарантированного первого рабочего места. Не изменится классно-урочная система, которую мы сохранили, ничего лучшего в мире пока не придумали. И это показали последние события. Исходя из них, мы дополним это дистанционным обучением, но система требует своего совершенствования, - отметил Александр Лукашенко