Лукашенко считает, что надо «дифференцированно подойти в формату вступительной кампании»: «Не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека»

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- Люди очень недовольны тем, как мы работаем в образовании, это проявилось в конце прошлого года Мы начали серьезно этим вопросом заниматься, думаю, что в течении года мы точно определимся - что нам делать. Во-первых, надо внедрять активнее в учебный процесс новейшие технологии, во-вторых, учитывая события прошлого года, мы должны серьезнее отнестись к вопросам дистанционного обучения, третье – также дифференцированно нужно подойти в формату вступительной кампании, уже предложения Минобр внес в администрацию президента, после собрания мы к этому вернемся, надо посмотреть наше тестирование с конкретным собеседованием, потому что не всегда за тестами видишь будущего хорошего специалиста и человека. Четвертое - что касается освобождения учителей от бумажной волокиты - вопрос не обсуждается, губернаторы, правительство, и , прежде всего, министр, возьмите это как закон для контроля: освободите учителя от ненужной волокиты. От ненужной, то, что нужно - они будут помогать и делать нам, но ненужного – очень много. Этот вопрос мы решим, даже не сомневайтесь. Пятое – образование - ступень к трудовой деятельности. Смысл и цель этого процесса – не только дать знания, но и разбудить в ребенке интерес к какой-либо профессии. Так называемая профориентация, - сказал Александр Лукашенко.