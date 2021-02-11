Премьера фильма о белорусских протестах «Кураж» пройдет на Берлинале-2021. Фото: facebook.com/aliaksei.paluyan

На Берлинском кинофестивале пройдет премьера фильма «Кураж» белорусского режиссера Алексея Полуяна. Об этом он сам сообщил на своей странице в Фейсбуке и отметил, что его новый документальный фильм - «о белорусской боли и борьбе белорусского народа за свободу». В основу ленты легли события после президентских выборов в августе 2020 года.

Режиссер считает символичным то, что фильм попал именно на Берлинский кинофестиваль:

- Это город, который был располосован на две страны из-за Берлинской стены. Кто как не берлинцы знают сколько, на самом деле, стоит свобода.

Мировая премьера фильма пройдет в секции Berlinale Special.

- Предполагаю, это самое серьезное представительство белорусского кино на Берлинале за всю его историю, - прокомментировала критик и журналист Ирена Котелович. - Картина снималась в Беларуси почти полностью белорусской командой на немецкие деньги.

Алексей Полуян живет в Германии. Его предыдущая лента «Озеро радости», снятая по одноименному роману белорусского писателя Виктора Мартиновича, официально квалифицировалась на «Оскар-2021», но не попала в шорт-лист фестиваля.