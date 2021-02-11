Лукашенко учителям: «Не ищите у меня понимания, когда ваши школьники ходят по улицам, крошат и ломают все подряд»

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- Возьмите опыт советской школы, ничего не надо выдумывать. Надо дать возможность детям попробовать себя в той или иной профессии уже в школе, чтоб они определили, что будут делать на рынке труда. Шестое. В последнее время мы стали забывать, что помимо подготовки кадров для рынка труда основной задачей образования является воспитание гражданина. И вот тут, мои дорогие коллеги-учителя, я вас во всем буду поддерживать. И очень вас понимаю. Но не ищите у меня понимания, когда ваши школьники ходят по улицам, крошат и ломают все подряд. А когда у них спрашиваешь: «Вы чего пришли?» - «Не знаю». И смеется, мягко говоря, смеется. Это наша задача, не всегда семья справится. Школа должна восполнить этот недостаток. Единство воспитания - это семья и школа, как нас учили Макаренко и другие советские педагоги. Но тем не менее, времена поменялись, школа должна взять в этом плане на себя приличную нагрузку. Надо навести порядок. Если ты переступил, школьник, порог школы, ты должен с дрожью туда приходить - ты пришел в храм науки. А у нас что твориться? Я даже не хочу это перечислять, - сказал Александр Лукашенко.