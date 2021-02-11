Лукашенко высказался о патриотизме: «Мы никогда нее выставляли свою любовь напоказ, а просто, как говорят в народе, «рабiлi»

Фото носит иллюстрационный характер Фото: Павел МАРТИНЧИК

- О патриотизме. Мы никогда нее выставляли свою любовь напоказ, а просто, как говорят в народе, «рабiлi». Нашим брендом стала привязанность к своему дому, малой родине, родным, близким и, главное, решимость защищать свой дом, семью, любимую. Патриотизму, друзья, мои, нельзя научить. Можно только показать пример своей искренней любовью к родной земле, бережным отношением к своему историческому наследию. Все, кто работает с современной молодежью, должны понимать, что это качественно новый слой людей с собственными взглядами и ценностными установками, - сказал Лукашенко в ходе своего выступления в рамках Всебелорусского народного собрания