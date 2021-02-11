Лукашенко: «Маме четверых детей – пенсию, даже, если у нее нет стажа»

Лукашенко анонсировал программу "Многодетная Беларусь". Фото: БелТА

Александр Лукашенко выступает 11 февраля на VI Всебелорусском народном собрании. Он анонсировал программу «Многодетная Беларусь».

- Хотел бы сказать, что, во-первых, будет расширено использование семейного капитала, во-вторых, мама с тремя детьми – не домохозяйка. Труд матери должен оцениваться так же, как и любой другой. Мать четверых детей – заработала себе трудовую пенсию даже если у нее нет стажа, - заявил Лукашенко.

Он подчеркнул, что готовы подрезать любые программы, но только не демографические и не по поддержке людей по жилью.

- Да, мы готовы подрезать любые программы, но не демографические и не по поддержке людей по жилью. Поймите, если будет угол – будут рожать. Одного родила, но один – это не ребенок, родит и второго. А третий, как я говорил, - мой ребенок. И уже я буду думать, как поддержать, - отметил Лукашенко.

Он напомнил и о том, что за последние пять лет население в Беларуси сократилось на 90 тысяч человек.

- Нам нужны люди. Ну как минимум 15 миллионов, а еще лучше 20 миллионов человек. Но нам не удалось пока переломить тенденцию уменьшения. И это может стать не проблемой для нас, а настоящей катастрофой. На нас тогда будут смотреть другие районы густонаселенные для того, чтобы приехать и жить у нас. Мы не против, но в подавляющем большинстве в нашей стране должны жить белорусы, чтобы земля эта была всегда белорусская. Нам нужно поддерживать матерей, которые рожают. Но я иногда думаю: бедные девчонки, от кого они будут рожать? Сейчас традиционная семья – мама + папа+ ребенок уже превращается в папа + папа. Проблема у нас не простая, - подчеркнул Лукашенко.

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