Лукашенко – о неофициальных доходах белорусов: Предупреждаю во второй раз после выборов: мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам

В Минске проходит Всебелорусское народное собрание. Фото: скриншот

Одна из тем, которую затронул Александр Лукашенко 11 февраля – тунеядцы и люди, которые получают «серые» зарплаты.

- Многие товарищи не имеют официальных доходов. Только вдумайтесь – получают зарплаты в конвертах, сидят на зарубежных грантах, не платят налоги – и вас это устраивает. Неужели президент должен их искать и нужно очередное подталкивание. Особенно, бизнесмены и прочие, это в основном частники, которые платят зарплату в конвертах. Последствия вы знаете – мы просто убиваем тех, кто честно работает. Предупреждаю во второй раз после выборов: мною отдано поручение Комитету госконтроля и налоговикам. Как только поймаем кого-то, кто деньги раздает в конвертах, считайте, что вы были бизнесменами. Не обижайтесь, я вас предупредил, и КГК начал жесткую работу в этом направлении.