Лукашенко: Мы накормили своего человека и спасли деревню

Лукашенко заявил, что удалось спасти деревню и накормить людей. Фото: БелТА

Александр Лукашенко выступает 11 февраля с докладом на VI Всебелорусской народном собрании, которое проходит во Дворце Республики. Он заявил, что удалось накормить белорусов и спасти деревню.

- Я давно для себя решил, что без села не может быть государства. И нам удалось спасти деревню. Мы смогли обеспечить продовольственную безопасность и накормить наших людей. И знаете, по шесть миллиардов получаем от сельхозпродукции. Продукты питания – главное в жизни. Мы и наши дети должны быть здоровыми, - заявил Лукашенко.

Он привел данные, которые озвучил президент США Джо Байден – в Америке голодают 36 миллионов человек.

- Ведущая страна. Представляете, голодает 36 миллионов человек. Из них 12 миллионов – дети. Нечего есть в Америке. Хорошо, что Байден признался. А в Беларуси есть что покушать. И мы может продать. Вы обращайтесь, - подчеркнул Лукашенко.

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