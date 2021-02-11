Лукашенко рассказал о перспективах строительства жилья в столице: «Если мы расстроим Минск до второй кольцевой дороги - мы захлебнемся»

Делегаты слушают речь Александра Лукашенко. Фото: скрин-шот трансляции

- Я уже предупреждал: нам надо уходить со чрезмерным строительством жилья в Минске. Нам надо распределять производительные силы по всей стране. Мы перенаселили Минск! Уже сейчас тяжело - пробки и прочее, прочее. Если мы и дальше будем за кольцевую расширять и стягивать в Минск не только из Беларуси наших граждан, но из-за границы - мы захлебнемся. Если мы расстроим Минск до второй кольцевой дороги - мы захлебнемся, - считает Александр Лукашенко