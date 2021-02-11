Лукашенко считает города-спутники перспективными: «Надо сделать так, чтобы люди могли там жить в течении 20-30 минут, ну максимум 40, приехать в Минск на работу»

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- У нас негде будет людям работать, мы не создадим столько производств, поэтому пошли по пути создания городов-спутников, даже не только в Минске - там Смолевичи, Логойск, Руденск и другие. Мы построим там не только автомобильные дороги, но и железные дороги современные запустим, чтобы люди могли там жить в течении 20-30 минут, ну максимум 40, приехать в Минск на работу и уехать. Именно в этом направлении надо думать и развиваться. Такая задача для минчан поставлена, - констатировал Александр Лукашенко