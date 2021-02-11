Лукашенко может получить от России новый кредит на 3 миллиарда долларов Фото: Святослав ЗОРКИЙ

По неофициальной пока информации, Александр Лукашенко и президент РФ владимир Путин намерены встретиться в конце февраля в Сочи. Одной из тем переговоров может стать очередной российский кредит, пишет kommersant.ru со ссылкой на свои источники в администрации Путина. По данным издания, может идти речь о сумме кредита в 3 млрд долларов.

В Кремле частично подтвердили сведения о планируемой встрече. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, «встреча готовится», ее даты он пообещать сообщить «своевременно».

Неофициально называют числа последней недели месяца - 22 и 25 февраля.

Напомним, в сентябре 2020 года, тоже в Сочи, Лукашенко встречался с Путиным в то время, когда в республике проходили массовые уличные протесты после президентских выборов. После той встречи Лукашенко вернулся в Минск с договоренностью о предоставлении Минску российского кредита в полтора миллиарда долларов - вдвое меньше той суммы, о которой может пойти речь сейчас.

В то же время 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании, Лукашенко заявил, что Беларусь ежегодно выплачивает России проценты по ранее выданным госкредитам в сумме около 1 млрд долларом. Он добавил, что ставка по кредитам выше общемировой, отметив, что «кредиты от России - это далеко не благотворительность».