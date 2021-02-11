Лукашенко: «Всегда белорусам говорю: если где-то можно недорого купить клочок земли за 100 – 150 километров от Минска - купите, пусть будет»

Фото: скрин-шот трансляции

- Ну а тем, кто хочет строить частное жилье - я уже распорядился: там, где есть клочок земли, а их много, я когда лечу над страной, вижу - старые хутора, старые деревеньки… Люди сейчас ищут тишину, это очень дорого ценится. И будет цениться еще больше. Всегда белорусам говорю: если где-то можно недорого купить клочок земли за 100 – 150 километров от Минска - купите, пусть будет, потом продадите - вашим детям и внукам будет за что учиться, лечиться и так далее. Хочу чтобы белорусам это досталось. Ну, хорошо, россияне – это наши люди. Но и другие, украинцы, поехали сюда, покупают землю, строят свои дома. Особенно это важно в условиях этой заразы – коронавируса и прочее. В деревне не болеют, как в городе. Для будущего это очень важно – передавать эти клочки земли, чтобы люди строили там небольшие домики. Летом поехать и так далее, будут меньше по улицам шататься. В этом направлении мы будем действовать и будем реализовывать соответствующую программу, - сказал Лукашенко.