Лукашенко озвучил главные условия своего ухода от власти

Лукашенко назвал условиях для ухода от власти. Фото: скриншот с трансляции

Александр Лукашенко 11 февраля выступает на VI Всебелорусском народном собрании с докладом. Он озвучил главные условия своего ухода от власти.

- Я хотел бы ответить на вопрос заблудших и протестунов, которые спрашивают, что нужно для того, чтобы я ушел от власти. Мои условия такие – мир и порядок в Беларуси, никаких протестов. Страну не нужно переворачивать. Если к власти вдруг придут не те люди – ни один голос моих сторонников не должен упасть.

Он добавил, что Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия.

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