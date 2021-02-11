Лукашенко – о Сергее Тихановском: «Мордоворот, которого взяли в Гродно, управлял бы страной, а Светлана бы жарила котлеты»

Выступление Лукашенко продолжалось около 4 часов без перерыва. Фото: скриншот видео

Выступление Александра Лукашенко на ВНС 11 февраля длилось около 4 часов. Уже в конце своей речи он заговорил о Сергее Тихановском и Светлане Тихановской, прокомментировал возможность новых выборов после смены власти – об этом говорила Тихановская.

- Мы не пойдем в 1994 год, как они нам предлагают. Это, дорогие мои, гибель. И они тоже не пойдут к этому. Если бы они взяли власть, никаких новых выборов бы не было. Слушайте, я это знаю и знают те, кто за этим процессом наблюдал. Там уже стоял мордоворот, которого взяли в Гродно, который бы управлял страной. А Светлана бы жарила котлеты, если она умеет, научилась и так далее. Никаких выборов бы не было! Ясно, кто бы руководил этим! Я в это СИЗО пошел, чтобы посмотреть на них. Абсолютно демократичное предложение. Они говорили, что хотели. Бабарико на меня этот смотрит, аж Тихановский свой картуз поднял, они с удивлением на меня смотрели. Я говорю: «Ребята, извините, что я вас перебиваю, но я рад, что вы не пришли ко власти». И не потому, что вы бы страну перевернули! Вы бы только попробовали ее перевернуть, а дальше народ бы вас растоптал. Он никогда не примет ту политику, которую они предлагают.