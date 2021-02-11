Хитрый гомельчанин обманул банк на 600 тысяч долларов! Он включил смекалку - фокус удался

Хитрый гомельчанин обманул банк на 600 тысяч долларов Фото: Дарья ПУТЕЙКО

Милиция задержала гомельчанина, который в преступных целях использовал техническую ошибку одного из банков. Как все было, рассказали в МВД Беларуси. На онлайн-площадке по торговле валютами 49-летний мужчина увидел невероятное: за 1 российский рубль давали 3,43 белорусского. На самом деле это была цена 100 российских рублей - в таком соотношении в белорусских банках принято выставлять курс. А в этом случае произошла техническая ошибка - кто-то по инерции поставил единичку вместо числа 100.

Гомельчанин включил смекалку и решил проверить, не ошибся ли он: сперва обменял маленькую сумму, чтобы убедиться, что схема сработает. Фокус удался, поэтому хитрый мужчина направился в обменник, поменял там все свои сбережения в долларах на российские рубли, забросил их на карточку и уже онлайн продал за белорусские рубли.

В банке ошибку заметили не сразу. На протяжении трех дней «валютчик» успел провести 28 операций, благодаря которым незаконно обогатился на сумму свыше 1,7 млн. рублей. Только потом банк обнаружил ошибку и пропажу денег - администрация обратилась в милицию.

Мужчина, конечно, понимал, что его будут искать, поэтому сразу пытался заметать следы: обменивал деньги не в стационарном офлайн-пункте, а на торговой интернет-площадке: сначала конвертировал белорусские рубли в доллары, их - в российские, а в итоге получал белорусские рубли в сумме, в разы большей, чем начальная.

Гомельчанина все-таки вычислили и поймали. Возбуждено уголовное дело.