Лукашенко заявил, что Всебелорусское народное собрание должно иметь конституционные полномочия

Лукашенко заявил, что ВНС должно иметь конституционные полномочия. Фото: БелТА

Александр Лукашенко в четверг, 11 февраля, выступал с докладом во Дворце Республики на протяжении четырех часов на VI Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что сторонник того, чтобы ВНС имело конституционные полномочия.

- Всебелорусское народное собрание должно стать стабилизатором на переходный период и иметь конституционные полномочия. Буду я во власти или нет, но страну на поругание не отдам. Да, мы живем в переходный период. И у нас должна быть четкая подстраховка, чтобы не потерять Беларусь. Может народ и не поддержит ВНС, но если вспомнить результаты проведенного социсследования, то 50% белорусов поддерживают идею придания ВНС конституционного органа. Новы не торопитесь (обращаясь к делегатам – Ред.) принимать решения, - заявил Лукашенко.

Он высказался и о том, что нужно будет провести открытие и честные выборы.

- Открытые и честные выборы пройдут тогда, когда мы отработаем законы и Конституцию. Народ должен сам определиться, чего хочет. И честные выборы должны быть законом для всех. Если вдруг кто-то дернется – жесточайший ответ, - подчеркнул Лукашенко.

По словам Лукашенко, Всебелорусскому народному собранию нужно передать полномочия определения стратегии развития белорусского общества.

- И это будет закон для всех: как для главы государства, так и для парламента. Какие? Независимость и суверенитет Беларуси, оборона, боеспособность. Только главные. Без какого-либо вмешательства в руководящие, исполнительные функции в государстве. Это будет дело органов власти и главы государства, - подытожил Лукашенко.

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