Александр Лукашенко: «Моя цель – жить ради своей страны, ради вас, вместе с вами, созидать наше общее благополучие, наш белорусский дабрабыт»

Выступление Лукашенко транслировалось по всей Беларуси и за ее пределами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- В проекте резолюции (ВНС – Ред.) – создание Конституционной комиссии. Это комиссия, которая будет собирать все ваши (делегаты ВНС – Ред.) предложения. Обещая вам, что все будет честно и справедливо. Не упрекайте меня, что я буду делать что-то под себя. Мне это не надо. На тот свет я это не заберу, как говорят в народе. Моя главная задача, главный акцент на этом этапе - сделать справедливо. Если не хотите, чтобы я вошел в историю ретроградом, который сломал своими руками то, что создал. Для меня это будет главное, но помните только одно - я и не позволю сломать свою страну. И у меня сегодня много сторонников, неожиданно много сторонников. Даже из числа тех, которые думали иначе. Это не только люди в погонах, хотя они просто красавцы. Они всем показали, что они не зря едят хлеб. И, вы знаете, они на один или полтора процента они даже превзошли по социологическим исследованиям президента. Впервые в истории. Ну, я горжусь, ведь я - главнокомандующий этими людьми. На недавней встрече студенты спросили меня - о чем я мечтаю. Ну, я обещал дать ответ. Много над этим думал, но я, честно говоря, так и не пришел к какому-то однозначному ответу на этот банальный вопрос. Конечно, я не мечтатель, я - реалист. Я ставлю цели и иду к ним вместе со своим народом. Моя цель – жить ради своей страны, ради вас, вместе с вами, созидать наше общее благополучие, наш белорусский дабрабыт. Как это мы делали всегда. Усилиями предков, а также нашим с вами трудом за последние четверть века мы создали прочные технологические, производственные, образовательные и интеллектуальные основы нашего государства. Это позволяет нам смотреть в будущее, тем самым мы заложили национальную традицию широкого обсуждения эпохальных для страны решений. Всебелорусское народное собрание, референдум, выборы. История подтвердила, что мы были правы, сделав ставку на сильную власть в 1996-ом году. Да, еще раз повторяю: надо перестраиваться именно сейчас, спокойно, но тогда мы сохранили страну, мы спасли единство, нас спасло единство, государственная власть, сильная вертикаль власти, - сказал Александр Лукашенко