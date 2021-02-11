Лукашенко: Нам нужно увеличить переработку вторсырья, чтобы не увязнуть в грязи

Лукашенко заявил, что нужно увеличить переработку вторсырья. Фото: БелТА

Александр Лукашенко выступает 11 февраля во Дворце Республики с докладом на VI Всебелорусском народном собрании. Он заявил, что до конца 2025 года переработка вторресурсов должна составить не менее 50%.

- Должен заметить, что мы безалаберно относимся ко вторсырью. Если мы не увеличим переработку вторичных ресурсов, то будем жить в страшной грязи, - заявил Лукашенко.

Он отметил, что в 2020 году была поставлена задача отказаться от пластика, а в качестве примера привел Швейцарию, где перерабатывают фактически весь объем вторичного сырья.

- У нас хватает бумаги, мы можем заместить импорт, не будем гадить свою страну. Год назад нами была поставлена задача отказаться от пластика. Нам важно поменять образ мышления. Мы же не хотим увязнуть в грязи. Нам важно сохранить зеленый кусочек легких Европы, - подчеркнул Лукашенко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Делегаты Всебелорусского народного собрания в зале. Посмотрите, сколько из них в масках.

Видно, что далеко не все используют рекомендованное медиками средство защиты от коронавируса. (подробности)