Лукашенко в финале своей речи на ВНС: «Любимую не отдают»

Трансляцию смотрели по всей Беларуси и за ее пределами Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Перед нами была пропасть, в которую нас толкали. Помните мою первую программу - «Отвести народ от пропасти». Все, что я обещал, по большому счету, я выполнял. Да, были и недостатки по мелочам. Но мы не просто отвели народ от пропасти, мы ни одну дрянь в нашу страну не пустили. Мы строили четверть века свою страну для наших детей. И буквально за неимоверно короткий период - послушайте, всего четверть века - прошли путь от края пропасти до строительства полноценного первого в истории белорусского независимого государства. Вам это не напоминает что-то, глядя из сегодняшнего дня в прошлое? Напоминает. Ближайшие пять лет - период обновления, совершенствования достигнутого, развития новых точек роста в экономике, развития механизмов вовлечения общества в управление страной. Беларусь, если мы так и дальше будем беречь ее, страна будущего. Обеспеченного, безопасного, комфортного будущего для всех и для каждого. И все это в наших силах. Вы , как я уже говорил сегодня, хозяева не только нашей столицы, столицы своей родины. Вы - представители белорусского народа. Вы пишите историю своей жизни и надо это сделать так, чтобы история каждого из нас, история каждой жизни находящихся здесь и за пределами этого здания стала частью истории нашей красивой и уютной страны. И запомните: мы ее должны беречь и никому не отдавать, потому что любимую не отдают! - завершил свое выступление Александр Лукашенко