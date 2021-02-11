В красивую дату 12.02.2021 почти 200 пар в Минске записались на регистрацию брака

12.02.2021 почти 200 пар в Минске записались на регистрацию брака Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Одна из красивых дат нынешнего года, которые выбирают молодожены для официального заключения брака, - 12 февраля. Дело в том, что это зеркальная дата: 12.02.2021. В одном только Минске в этот день, в пятницу, планируют заключить союз 189 пар, рассказали в телеграм-канале Министерства юстиции Беларуси.

Прямо сейчас побежать в ЗАГС нельзя - тех, кто только опомнился, так быстро не оформят:

- Заключение брака происходит в срок не ранее чем через три дня и не позднее чем через три месяца со дня обращения, - напомнили в Минюсте. Правда, срок могут сократить в случае беременности, а также если есть общий ребенок, либо если у жениха и невесты еще какие-то особенные причины поспешить.

Брачный возраст наступает в Беларуси с 18 лет, добавили в ведомстве. Лишь при беременности, рождении ребенка либо полной дееспособности несовершеннолетнего могут разрешить зарегистрировать брак раньше, но минимальный возраст при этом - 15 лет.