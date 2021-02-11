Видеофакт. ГАИ в Могилеве задержали пьяного таксиста с 2,8 промилле

Пьяного таксиста задержали гаишники в Могилеве. Фото: стоп-кадр | видео УВД Могилевского облисполкома.

Подробности задержания нетрезвого водителя в областном центре, сообщила 11 февраля пресс-служба УВД Могилевского облисполкома.

На линию 102 позвонил горожанин и рассказал, что на улице Грюндвальдской - такси, которым управляет пьяный водитель. На место незамедлительно выбыл наряд ГАИ, информация подтвердилась.

Когда гаишники подъехали, таксист попытался скрыться, но у него едва получилось отъехать на несколько метров. Ему подали сигнал об остановке, он начал принимать вправо, но включил при этом левый поворотник.

- «Фольксваген Поло» вилял на проезжей части. Было заметно, что заметив патрульную машину ГАИ таксист затушевался. Когда мужчина увидел, что к машине подходят инспекторы, он попытался поехать, но не успел - его реакция из-за алкоголя была заторможена, - уточнили в ГАИ.

Медосвидетельствование показало 2,8 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Идет разбирательство.

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