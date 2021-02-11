Посмотрите, как в фойе Дворца Республики накрыли столы для делегатов Всебелорусского народного собрания, пока Александр Лукашенко выступал с четырехчасовой речью

Пока Александр Лукашенко выступал с четырехчасовой речью, в фойе Дворца Республики для делегатов сервировали столы. Фото: РИА Новости.

Фотографии столов, накрытых в фойе Дворца Республики для делегатов Всебелорусского народного собрания, выложило в своем телеграм-канале РИА Новости. Эти столы сервировали для делегатов, пока перед ними с четырехчасовой речью выступал Александр Лукашенко.

Каждый стол накрыт на десять персон, на столах стоят таблички с указанием, делегаты какого региона должны здесь разместиться. На каждом столе стоит по одному блюду с мясной нарезкой и одному – с нарезанными огурцами, помидорами и зеленью. Около тарелок стаканы с напитком, очевидно, соком, и по небольшой бутылке с минеральной водой «Боровая». Для каждого делегата приготовлен один круассан, один зефир, одна конфета, один ломтик черного хлеба и два вида печенья.

Всебелорусское народное собрание проходит в Минске 11-12 февраля. На него съехались 2 700 делегатов.

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