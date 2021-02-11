Макей о внешней политике Беларуси: «Наш внешнеполитический курс называют балансированием на канате»

Владимир Макей заявил, что причиной протестов в Беларуси стало "геополитическое столкновение интересов крупных мировых политических игроков". Фото: БелТА.

Во время VI Всебелорусского народного собрания с трибуны выступил Владимир Макей, министр иностранных дел Беларуси, сообщило БелТА.

Глава МИД заявил, что современный мир развивается в непростых условиях. А говоря о Беларуси заметил, что многие белорусские достижения стали результатом многовекторной политики, которую проводят власти. И заметил, что внешняя политика страны должна и далее сохранять многовекторную направленность.

Он напомнил, что в 18-ой статье Конституции заявляется, что Беларусь ставит задачу сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным.

- Первое Всебелорусское народное собрание приняло решение о проведении многовекторной внешней политики с учетом нашего геополитического положения и иных субъективных факторов, - напомнил Макей.

Однако констатировал, что в последнее время отношения Беларуси с Западом обострились, из-за чего «звучат разные оценки».

- Наш внешнеполитический курс называют балансированием на канате, конъюнктурщиной, сидением на разных стульях и так далее. Многие предрекают если не конец истории, то уж точно многовекторности или белорусской внешней политики, - рассказал министр.

Такие оценки он объяснил тем, что «Беларусь находится на геополитическом разломе между Востоком и Западом». Что, по его мнению, привело к протестные события 2020-го года.

- Основная причина событий прошлого года, по моему глубокому убеждению, лежит именно в геополитическом столкновении интересов крупных мировых политических игроков, - заявил Владимир Макей.

А резюмируя, констатировал, что «геополитическая дилемма, никуда не исчезла».

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