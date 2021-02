Ученые рассказали, как вычислить суперраспространителя COVID-19

Пожилой толстяк может заразить ковидом намного больше людей, чем худенький юноша - дело в особенностях организма. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Американские ученые выяснили, как зависит способность распространять коронавирус от особенностей организма человека. Такое исследование проводилось впервые, пишет Медицина и Наука со ссылкой на Proceedings of the National Academy of Sciences.

Исследователи из Массачусетского технологического университета и Университета Гарварда наблюдали за дыханием 194 здоровых добровольцев. Объектами исследования были также приматы, инфицированные COVID-19.

Выяснилось, что чем старше человек и чем более тучным он является, тем больше микрокапель он выдыхает. Так, в сравнении с другими участниками исследования, пожилые и страдающие ожирением люди выдыхали в три раза больше микрокапель. Есть различия и в концентрации вируса в микрокаплях.

Возраст человека, его пищевые привычки и образ жизни влияют на состав и структуру слизи в дыхательных путах, отмечают исследователи, а это, в свою очередь, отражается на количестве и объеме микрокапель, содержащих частицы вируса.

Возможно, именно изменение состава слизи в дыхательных путях становится причиной более тяжелого течения ковида у пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с лишним весом.

