В ИВС на Окрестина и в Жодино снова разрешили передачи

С конца января задержанным в ИВС Жодино и Окрестина не брали передачи для задержанных из-за коронавируса.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что в ИВС Жодино и на Окрестина администрация вновь начала принимать передачи для заключенных, проинформировал телеграм-канал «Жодино задержанные».
В группе мессенджера также появилось фото соответствующего распоряжения, которое вывесили на входной двери ИВС. Прием передач возобновляется в Жодино со среды, 17 февраля. А на Окрестина, говорят волонтеры, уже 11 февраля родственникам удалось передать передачи некоторым задержанным.
В Жодино снова начнут брать передачи для заключенных. Фото: Telegram "Жодино задержанные".
Напомним, задержанные не получали передачи с 27 января 2021-го года. Процедуру запретили в связи с «антиковидными» мерами. Чуть раньше, так же аргументируя борьбой с коронавирусом, принимать передачи перестали и на Окрестина.
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