Молодая мама кладет в пакет мыло, немного еды и вешает в центре Гродно. Вот зачем она это делает

Такие пакеты начали появляться в разных районах Гродно с начала февраля. Фото: hrodna.life

О необычной благотворительной инициативе молодой мамы по имени Анастасия рассказывает hrodna.life. С начала февраля девушка развешивает в центре города пакеты, в каждом из которых лежит скромный набор продуктов и кусок мыла. На пакеты девушка прикрепляет записки.

«Ты не один. Дорогой друг! В это непростое время может показаться, что помощи не дождаться. Но ты не один. В этих пакетах — еда и средства гигиены. Один пакет — в одни руки. Заберите пакет, если вы в нем нуждаетесь. И оставьте другим, если справитесь сами. Не выкидывайте пакеты, чтобы их могли забрать бездомные и нуждающиеся люди», - такой текст пишет Анастасия на прикрепленных к пакетам листках.

Девушка подсчитала, что из своего бюджета она может выделять на помощь нуждающимся 20 рублей в неделю. На эти деньги она собирает три пакета. В каждом кусок мыла, банка тушенки, пюре быстрого приготовления, печенье, пачка чая и воздушный рис. По словам девушки, некоторые пакеты висят несколько дней. Ни милиция, ни дворники их не убирают. Пакеты она развешивает в разных частях города.

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