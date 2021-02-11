Выступление экс-кандидата в президенты Канопацкой не попало в прямую трансляцию ВНС

На выступлении Анны Канопацкой оборвались записи прямых трансляций ВНС. Фото: стоп-кадр | видео ОНТ.

Присутствуя на Всебелорусском народном собрании оппозиционный политик и бывший кандидат на президентский пост Анна Канопацкая подошла к президиуму и попросила разрешение выступить перед делегатами.

Наталья Кочанова сказала, что поступают просьбы из зала и предоставила Канопацкой возможность выступить. Однако на этом прямые трансляции ВНС, которые вели государственные онлайн-ресурсы, оборвались.

В трансляциях одних эфир выключается сразу после представления политика. В других трансляциях Канопацкая успевает сказать только одну строчку из своей речи. Вот она:

- Белорусское общество разделено на две части. Одна часть - это вы, сторонники действующей власти, - успела сказать Канопацкая в прямой трансляции, на этом ее выступление оборвалось.

Позже экс-кандидат в президенты сообщила "Комсомолке" содержание своей речи на ВНС и рассказала, что не знала о том, что ее отключили от трансляции.

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