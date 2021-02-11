Стало известно, из какого российского суперфуда будут делать средство для борьбы с COVID-19

Чага может стать основой для лекарства от ковида. Фото: Медицина и Наука.

В России ученые, занимающиеся поиском средств против распространения коронавируса, обратили внимание на березовых гриб – чагу. Чага – специфический российский «суперфуд». Чаи и водные настои из этого древесного гриба издавна используются как общеукрепляющее средство и для лечения многих заболеваний, пишет Медицина и Наука.

В Новосибирске ученые из Центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» получили патент на использование водных растворов на основе чаги как средства, препятствующего распространению COVID-19.

Ученые наносили экстракт березового гриба разной концентрации на культуры клеток, куда потом добавляли штамм коронавируса. Оказалось, что под воздействием препарата из чаги активность ковида снижается. Не исключено, что вскоре будут созданы препараты для лечения COVID-19, основу которого составит экстракт чаги.

В народной медицине чагу используют для улучшения кровообращения, как противовоспалительное средство и для насыщения организма витаминами.

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