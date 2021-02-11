Мужчина в Бресте высыпал мусор из урны на капот милицейской машины

Мужчину, который высыпал мусор на милицейское авто, будут судить за хулиганство. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Бресте направлено в суд уголовное дело по обвинению местного жителя в хулиганстве. Он опрокинул на милицейскую машину урну, полную мусора.

Инцидент произошел 16 января 2021 года, сообщает служба информации Брестского областного суда. Мужчина был нетрезв. В одном из дворов он увидел припаркованный служебный автомобиль ГАИ. Сотрудников милиции в это время в автомобиле не было. Мужчина взял металлическую урну, которая стояла неподалеку, и высыпал на капот авто бытовые отходы.

Личность хулигана установили по записи видеорегистратора. Подсчитано, что ущерб от того, что мужчина высыпал мусор на капот авто, составил 350 рублей. Прокурор Бреста предъявил мужчине, обвиняемому в хулиганстве,иск о возмещении причиненного ущерба.

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