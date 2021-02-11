Кремль отреагировал на слив разговора Путина с главредами СМИ о Навальном, протестах и Беларуси

Песков заметил, что неприятно, что детали разговора Путина с главредами СМИ «не для записи» оказались в прессе. Фото: "РИА Новости".

После традиционной встречи Владимира Путина с руководителями российских СМИ, которая проходила в видеоформате, в сеть попали некоторые подробности разговора. На этот факт официальный Кремль отреагировал отрицательно, сообщает «РИА Новости».

Так, по словам Дмитрия Пескова, встреча прошла в 2021-ом году, так как в 2020-ом из-за пандемии коронавируса ее не удалось провести. Пресс-секретарь Путина подчеркнул, что такие беседы главредов с руководителем страны являются традиционными и предназначаются для того, чтобы осветить «неясные или недообъясненные» вопросы. В этот раз в видеобеседе участвовали 35 человек.

- Беседа была без так называемой повестки дня. И коснулась самого широкого круга вопросов. Президент (Владимир Путин - Ред.) детально и исчерпывающе ответил на все поставленные вопросы, как и всегда, - прокомментировал Песков.

В то же время для Кремля неприятным оказался факт утечки в прессу деталей этого разговора. Песков подчеркнул, что распространение информации, не способствует взаимному доверию сторон.

- Некоторые участники встречи не преминули поделиться результатами беседы. По-русски говоря, «слили» просто какую-то часть разговора своим коллегам. Действительно, встреча была «off the record» («не для записи» - Ред.), - заметил Песков, что цитирование беседы не предусматривалось.

Некоторые детали разговора с Путиным опубликовал, например, ресурс The Bell. В частности сообщается, что на встрече с редакторами СМИ Путин говорил об отравлении Навального, блокировке зарубежных онлайн-сервисов, кукловодах протестов, ценах, Донбасе и т.д.

Был задан вопрос насчет интеграции с Беларусью. Мол, Москва оказала поддержку Александру Лукашенко в тяжелый момент, а он после этого продолжает вести свою «многовекторную политику».

- В ответ Владимир Путин косвенно признал существующую проблему. Но не стал углубляться в ее причины, - сообщил собеседник ресурсу.

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