В центре Минска столкнулись "МАЗ" и "Опель", легковушку отбросило на металлический забор

Вот что произошло с "Опелем", который столкнулся с МАЗом. Фото: ГАИ.

В Минске в центре города столкнулись грузовой автомобиль МАЗ и легковой «Опель». Это произошло 11 февраля, сообщили в ГАИ.

-32-летний водитель, управляя автомобилем МАЗ, ехал по улице Максима Богдановича со стороны улицы Янки Купалы. Перестраиваясь, он не уступил дорогу «Опелю», который двигался в попутном направлении, - рассказала ведущий специалист по агитации и пропаганде отдела ГАИ Центрального РУВД Минска Татьяна Ященко.

Автомобили столкнулись, легковушку от удала выбросило за пределы проезжей части. «Опель» наехал на бордюрный камень, а потом врезался в металлический забор.

Обе машины повреждены, о пострадавших не сообщается. По факту инцидента проводится проверка.

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