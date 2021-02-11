В Европарламенте приняли резолюцию об остановке запуска БелАЭС

Еврочиновники считают, что Белорусская АЭС может быть источником возможной угрозы для Евросоюза в плане безопасности, здоровья и экологии.
Фото: Павел МАРТИНЧИК
О том, что Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС и принял соответствующую резолюцию, информирует ТАСС.
Еврочиновники объяснили, что требуют приостановить запуск БелАЭС, опасаясь недостаточной безопасности атомной станции. В четверг, 11 февраля, на пленарной сессии Европарламента 642 депутата проголосовали за принятие резолюции, 29 были против, а еще 21 парламентарий воздержались.
В резолюции БелАЭС называют «геополитическим проектом Беларуси и России», подчеркивают, что станция - источник возможной угрозы Евросоюза в плане безопасности, здоровья и экологии.
В Европарламенте считают, что пуск АЭС в Островце должен быть приостановлен пока не будут выполнены все рекомендации по результатам стресс-тестов.
Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.
Ранее Кадри Симсон, еврокомиссар, сообщил в Европарламенте, что эксперты ЕС закончили свой визит на БелАЭС и к началу марта 2021-го года готовят отчет по проведению стресс-тестов и их итогов.
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