В Европарламенте приняли резолюцию об остановке запуска БелАЭС

Еврочиновники считают, что Белорусская АЭС может быть источником возможной угрозы для Евросоюза в плане безопасности, здоровья и экологии. Фото: Павел МАРТИНЧИК

О том, что Европарламент потребовал приостановить запуск Белорусской АЭС и принял соответствующую резолюцию, информирует ТАСС.

Еврочиновники объяснили, что требуют приостановить запуск БелАЭС, опасаясь недостаточной безопасности атомной станции. В четверг, 11 февраля, на пленарной сессии Европарламента 642 депутата проголосовали за принятие резолюции, 29 были против, а еще 21 парламентарий воздержались.

В резолюции БелАЭС называют «геополитическим проектом Беларуси и России», подчеркивают, что станция - источник возможной угрозы Евросоюза в плане безопасности, здоровья и экологии.

В Европарламенте считают, что пуск АЭС в Островце должен быть приостановлен пока не будут выполнены все рекомендации по результатам стресс-тестов.

Напомним, что резолюции Европарламента носят рекомендательный характер.

Ранее Кадри Симсон, еврокомиссар, сообщил в Европарламенте, что эксперты ЕС закончили свой визит на БелАЭС и к началу марта 2021-го года готовят отчет по проведению стресс-тестов и их итогов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Европейские эксперты из ENSREG прибыли на БелАЭС: в Минэнерго рассказали, что проверяют.

Они будут работать там в течение двух дней (подробности).

В Минэнерго опровергли информацию об инциденте на БелАЭС.

На станции продолжаются работы по освоению номинальной мощности реактора (подробности).

Минэнерго обвинил Литву в фейках насчет потребления электроэнергии с БелАЭС.

В ведомстве подчеркнули, что все электричество, выработанное на АЭС в Островце, пошло на внутренние нужды Беларуси (подробности).