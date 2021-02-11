В Мостах мужчина выжил после 16 ударов ножом

Мужчине нанесли 16 ударов ножом, он выжил. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Едва не погиб пенсионер из города Мосты после застолья с приятелем, рассказали в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.

Пострадавшему 63 года, подозреваемому – на год больше. Мужчины выпивали в доме у пострадавшего. Кстати, раньше они оба не раз привлекались к административной ответственности. Во время застолья мужчины поссорились, гость схватил нож и ударил хозяина не менее 16 раз. Медикам удалось спасти жизнь пенсионера. Эксперты расценили причиненные ему травмы как тяжкие телесные повреждения.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело.

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