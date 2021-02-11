МВД опубликовало видео из камеры политзаключенного в СИЗО в Барановичах

В МВД заявили, что задержанный Олег Рубец не объявлял голодовку и показали, как он ест в камере. Фото: стоп-кадр | видео МВД.
В телеграм-канале МВД появилось видео из СИЗО-6 в Барановичах. В пресс-службе заявили, что данные кадры являются опровержением появившейся в сети информации о том, что заключенный 18-летний Олег Рубец объявил голодовку.
Ранее незарегистрированный правозащитный центр «Весна» рассказывал о молодом человеке, что он после окончания лицея в Пинске работал трактористом на отработке. Задержали его 10 августа 2020-го года, при задержании он был сильно избит. Является подозреваемым по делу о массовых беспорядках (ст. 293 УК РБ).
В МВД назвали «фейком» информацию о том, что парень объявил голодовку. Дословно сказали, что он «находится на довольствии учреждения, принимает пищу согласно установленному порядку».
- Состояние его здоровья удовлетворительное, - подчеркнули в МВД.
На опубликованном из камеры видео, действительно, кадры того, как Олег Рубец, находясь в тюремной камере принимает пищу. Правда ни времени, ни даты в ролике не указано.
Судя по всему, кадры также сняты из одиночной камеры (возможно, карцера). Молодой человек находится в камере один. Небольшой табурет-скамеечка служит ему и столом, и стулом. К стене прикручены одиночные нары, так что лечь на них нельзя.
Заключенный отламывает куски хлеба от половинки «кирпичика». Берет один ломоть, садиться и ест из алюминиевой миски ложкой что-то вроде каши.
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