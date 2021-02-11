Врач рассказал о связи между герпесом и COVID-19

Тот, кто болеет герпесом, с большей вероятностью подхватит и ковид. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Люди, страдающие герпесом, имеют больше шансов заразиться коронавирусом. Об этом сообщает агентство Минск-Новости со ссылкой на доктора медицинских наук, терапевта-иммунолога Владислава Жемчугова.

Для тех, кто страдает герпесом, опасны также ОРВИ и плазменная пневмония, а не только ковид. Специалист объяснил, что если иммунитет человека затрачивает свой ресурс на борьбу с каким-либо заболеванием, в частности, с герпесом, то он становится более уязвимым для другого патогена в период восстановления. Поэтому герпес, который является хроническим заболеванием, надо по возможности поддерживать в состоянии ремиссии (вирус герпеса находится в организме постоянно, и избавиться от него полностью невозможно).

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