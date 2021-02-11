В Витебске ищут водителя, который сбил 8-летнего ребенка и уехал

На этом перекрестке в Витебске водитель сбил ребенка и скрылся. Фото: Витьбичи.

В Витебске правоохранительные органы ищут водителя, который сбил ребенка и скрылся с места аварии. Инцидент произошел на перекрестке улиц Зеньковой и Димитрова, пишет газета Витьбичи.

Восьмилетнего мальчика доставили в областную больницу с травмами 10 февраля. Оказалось, что около трех часов дня он попал под машину. Водитель уехал с места ДТП. Перекресток улиц Димитрова и Зеньковой считается одним из опасных мест, здесь нередко происходят ДТП,

ГАИ ищет скрывшегося водителя. Если вы примерно в это время проезжали по перекрестку Зеньковой и Димитрова, пересмотрите записи своего видеорегистратора или постарайтесь вспомнить, не видели ли вы, как произошла авария.телефонам: 721 44 44 (МТС), 64 64 44 либо прийти в дежурную часть ГАИ по адресу: г.Витебск, пр-т Московский, 57В.

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